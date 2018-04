Letos trend narekuje zasaditev v rožnatih in vijoličnih barvah

Letošnja modna barva je ultravijolična in v tej barvi je primerna enobarvna zasaditev. V trendu letošnjega leta so poleg vijolične še rožnate barvne kombinacije.

Begonije so moderne že vrsto let. Vsako leto se ponudba dopolnjuje s čudovitimi novimi barvami. Nekatere lepo uspevajo na soncu, druge v senci. Na vrtnarijah se pozanimajte, katero mesto izbrani begoniji najbolj ustreza. Ne marajo prezgodnjega izpostavljanja nizkim temperaturam, zato jih postavimo na prosto, ko je že toplo. Večina begonij zameri zastajanje vode v koritih in preobilno zalivanje.

Pelargonije veljajo za zanesljive in zelo nezahtevne rastline, težave z boleznimi so redke. Cvetijo vse od aprila do oktobra. So skromne in obožujejo sončno lego, uspevale pa bodo tudi v polsenčni legi, le da bodo malo manj cvetele. Njihova prednost je, da potrebujejo veliko manj vode kot ostale balkonske rastline. Zalivamo jih redko, a takrat res obilno, da voda priteče v podstavek. Tako bodo bolj odporne in jih bomo lahko zalivali le da do trikrat tedensko.

Tako begonije kot pelargonije letos nasadimo v modnih barvah, lahko pa jim dodamo okrasno zelenje.