Letos je priložnost, da sami izdelate butarico za cvetno nedeljo

Jutri je cvetna nedelja, ko se začne neposredna priprava na največji krščanski praznik. Jutri bi sicer nesli k blagoslovu zelenje: oljčne vejice in različne vrste butar, brez teh pač ni cvetne nedelje. Letos bodo blagoslovi butaric večina na daljavo, zato si jo lahko naredite kar sami doma.

Načinov izdelave je veliko, odvisno od materiala, ki ga imamo ter kakšno želimo.

V bližnjem gozdu naberite material: pomladno zelenje, šibje, veje vrbe, bodike, leske, bezga in drena, bršljana, pušpana, brinja, oljke,… Uporabite lahko tudi veje sadnega drevja in trte. Potrebujemo sedem ali devet šib, ki jih odrežemo tako, da so enakomerno dolge. Iste vrste vej zlagajte skupaj, na primer po tri šibe in vrbove veje, veje z mačicami, dodamo vejico drena in brina, pa tri vejice sadnega drevja, na zgornji strani naj bodo vejice poravnane.

Na vrhu naj bo pomladno cvetje, narcise, cvetoča forzicija ali resje. Na vrh lahko privežete pomarančo ali jabolko. Butarico večkrat zavrtite, da bo z vseh strani enakomerna in enako lepa. Vse skupaj povežete z vrvico ali žičko in dobro zategnete.

Sledi okraševanje z zelenjem. Začnite na sredini vej. Uporabite bršljan, pušpan, zimzelene rastline in grmovnice. Zelenje polagajte okrog in okrog ter sproti povezujte z vrvico ter zapolnite prazne prostore. Za konec močno povežite z vrvico. Predolge šibe in veje porežite.

Zaključek naredite z barvnim trakom, ki ga ovijete okoli butare.