Letos dan zaprtih vrat zreške čistilne naprave

V Zrečah letos obeležujejo sedmo obletnico delovanja tamkajšnje centralne čistilne naprave. Tradicionalnega dneva odprtih vrat pa ob tem letos iz znanih razlogov ni bilo oz. ne bo – trenutne razmere in ukrepi tega pač ne dopuščajo. Z Občine Zreče pa so sporočili, da kot nadomestilo za oglede v živo pripravljajo kratek film o procesih in delovanju čistilne naprave, ki bo na ogled na občinski spletni strani.

Dodajajo, da so v času uradnih ur čistilne naprave preko telefona na voljo tudi za vprašanja glede sofinanciranja nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav, ter informacij glede odvoza in praznjenja greznic in ostalih informacij vezanih na področje odvajanja in čiščenja odpadne vode.

