Letni koncert harmonikarjev

Ob sklepnem delu šolskega leta so člani Harmonikarskega orkestra Glasbene šole Celje izvedli svoj drugi letni koncert. Orkester pod vodstvom dirigenta Tomaža Marčiča je pripravil program s temperamentnimi deli klasične glasbe in jazzovsko obarvanimi deli Alberta Zaveršnika, segel pa je tudi po glasbi lahkotnejših zvrsti. Celotni koncert sta popestrila solista: učenec 7. razreda harmonike, tehnično in muzikalno dovršeni Jakob Tojnko ter kljub mladosti stara znanka vseh največjih slovenskih odrov in festivalov, izjemna pevka Amadea Begović. Člani so med drugim nastopili tudi na državni reviji harmonikarskih orkestrov na Jesenicah, posnetek nastopa bo predvajan na TV SLO 2 2. julija. V septembru jih čaka ponovitev letnega koncerta v Občini Vojnik. Foto: GŠ Celje.

