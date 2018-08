Letališče Slovenske Konjice ima asfaltno stezo, tamkajšnji aeroklub pa 40 let + FOTO

Letališče Slovenske Konjice lahko po novem funkcionira vseh 365 dni v letu. To mu omogoča lani asfaltirana vzletno-pristajalna steza, ki so jo uradno odprli minulo soboto. Novosti so zelo veseli tudi v Aeroklubu Slovenske Konjice. Na dnevu odprtih vrat letališča so med drugim obeležili še 40-letnico konjiškega aerokluba. Prikazali so, kako letališče deluje. V predstavitvi in demonstraciji letenja sta s svojimi plovili sodelovali tudi Slovenska vojska in Policija.

