Lešnikovi trikotniki

Za krhko testo potrebujemo:

200 g moke

100 g sladkorja

100 g masla

1 jajce

1 pecilni prašek

1 vanilijev sladkor

Za nadev potrebujemo:

100 g masla

100 g sladkorja

3 žlice ruma

3 žlice mleka

250 g grobo zmletih lešnikov

Najprej na hitro z rokami zamesimo krhko testo. Oblikujemo ga v kepo in ga damo v hladilnik, kjer naj pokrito počiva približno pol ure. Medtem zavremo mleko z maslom in sladkorjem. Ko se sladkor povsem raztopi, v mleko dodamo še rum in lešnike ter dobro premešamo, da dobimo gladko zmes. Če je presuha, dodamo še malo mleka. Maso pustimo, da se ohladi.

Krhko testo razvaljamo na debelino približno pol prsta. Položimo ga na pekač, obložen s peki papirjem. Na testo enakomerno namažemo nadev. Pečemo v pečici, na 170 stopinj, približno 25 minut. Ko se pecivo malo ohladi, ga narežemo na trikotnike. Vogalčke lahko še pomočimo v čokolado.

