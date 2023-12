Lepše in bolj varno pred šolo in vrtcem v Ločah

Občina Slovenske Konjice je na doslej makadamskem platoju pred Osnovno šolo Loče in vrtcem v Ločah uredila parkirišče za osebna vozila in pas za vožnjo šolskega avtobusa do avtobusnega postajališča. Gradbena dela, ki jih je opravilo podjetje Novitta d.o.o. iz Celja, so po informacijah iz urada župana stala dobrih 38.000 evrov.

Poleg estetske izboljšave so s tem projektom poskrbeli predvsem za boljšo varnost vseh udeležencev v prometu, ki se vsakodnevno gibljejo v okolici šole in vrtca v Ločah.

Foto: Občina Slovenske Konjice