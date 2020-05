Lečin curry Nejke Kapun iz Slovenske Bistrice

Jed vam ne bo vzela veliko časa, a lahko v njej uživate tako v poletnem kot zimskem času. Poleti lahko nadomesti golaž pred pikniki, je zelo prilagodljiva, saj lahko dodamo sezonsko zelenjavo ali celo meso. Pozimi pa nas ogreje po sprehodu v naravi ali smučanju

Sestavine

1 jedilna žlica kokosovega olja

100 g leče

3 korenčki

1 velika čebula

1 strok česna

400 ml kokosovega mleka

400 g paradižnika iz konzerve

100 g riža

voda

1 jedilna žlica currya

1 jedilna žlica mlete paprike

sol, poper, kajenski poper, peteršilj, kurkuma, kumina, čili (po okusu)

Priprava

Na kokosovem olju približno 30 sekund pražimo začimbe (curry, mleta paprika, kajenski poper, kurkuma, kumina, poper, čili). Nato dodamo sesekljano čebulo in česen, pražimo še nekje 2 minuti na srednjem ognju ter mešamo. Dodamo korenje, paradižnik, 3 dcl vode in posolimo. Vse skupaj kuhamo med 30 in 40 min, da se leča in korenje zmehčata.

Če je jed preveč gosta, lahko dodamo malo vode. Na koncu dodamo kokosovo mleko in peteršilj. Pustimo, da se vse nekaj minut kuha, nato postrežemo s kuhanim rižem.