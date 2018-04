Košarkarji Zlatoroga iz Laškega so letošnji zmagovalci Pokala Helios Alpe Adria. Laščani so na finalni tekmi na Dunaju premagali slovaškega predstavnika Levice z 89:79. Za Zlatorog je to prva osvojena lovorika po letu 2004, ko je bil najboljši v slovenskem pokalnem tekmovanju. Isto leto in leto za tem so Laščani sicer dvignili tudi pokal za zmago v slovenskem superpokalu.