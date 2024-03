Lapuhov čaj proti kašlju

Cvetove lapuha nabiramo od februarja in ponekod vse do maja. Liste pa nabiramo junija in v začetku julija. Lapuh raste ob cestnih robovih, v gozdu, na nabrežjih. Raste tako na peščenih, ilovnatih kot tudi glinenih tleh. Raje ima vlažna tla in polsenčno lego. Nabiramo lahko cvetove in liste lapuha. Bolj se priporoča nabiranje cvetov, saj le ti vsebujejo manj pirolizidinskih alkaloidov, ki škodujejo jetrom. Cvetove lapuha nabirajte v suhem vremenu, saj mokri cvetovi ob sušenju potemnijo. Še bolj pomembno pa je to, da zelišča ne nabirate v sušnem obdobju, saj bo rastlina v večji meri kopičila strupene snovi.

Lapuh je predvsem poznan kot rastlina za zdravljenje težav povezanih z dihali, lajšanje vnetnih stanj in proti kožnim boleznim. Tradicionalno je poznan po lajšanju in pomirjanju kašlja. Zaradi vsebnosti sluzi namreč blaži vnetje v ustni votlini in žrelu, umiri hripavost, suh kašelj ter omogoča, da se sapnična sluznica obnovi, kar prispeva k lažjemu izkašljevanju.

Čaj iz cvetov lapuha si lahko pripravimo za lajšanje težav z dihali in kašlja. Na dan ne smemo zaužiti več kot tri skodelice lapuhovega čaja. Eno do dve čajni žlički cvetov (2 g zelišča) prelijemo s skodelico vroče vode in počakamo 5 minut, nato poparek precedimo.

Sirup iz lapuha proti draženju v grlu in kašlju pripravimo na isti način kot sirup iz smrekovih vršičkov. V kozarcu za vlaganje menjavamo plasti lapuhovih cvetov in sladkorja. Začnemo s cvetovi in zaključimo s sladkorjem. Kozarec pustimo na soncu, da se sladkor stopi, kar lahko traja tudi več tednov.

1 od 3