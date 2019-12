Laporje: Pripravili tradicionalni Božično-novoletni sejem

Osnovna šola Gustava Šiliha Laporje je s pomočjo staršev otrok in lokalnih društev, pripravila tradicionalni Božični-novoletni sejem s katerim so vstopili v čarobni december. Po pozdravnem nagovoru ravnateljice gospe Margarete Voglar in predsednika Krajevne skupnosti Laporje gospoda Štefana Otorepca, nastopu treh šolskih pevskih zborčkov, je otroke, ki so ga nestrpno pričakovali, obiskal Božiček, ki je prišel v spremstvu dveh snežink. Stojnice v šolskem parku so krasili izdelki otrok in delavcev šole, staršev, babic in dedkov,… Izdelovali so jih ves teden, tako doma kot v šoli. Izbira je bila velika. Ves zbran denar od prodaje gre v šolski sklad. Dišalo je po dobrotah, s katerimi so se lahko obiskovalci okrepčali med prijetnim klepetom z znanci, sorodniki in prijatelji. Bilo je prijetno. (D.G.)

