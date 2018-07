Lani za 2,2, milijona elektro naložb v občinah Slo. Konjice, Zreče, Vitanje in Oplotnica

Na Konjiškem, Zreškem, Vitanjskem in Oplotniškem višji odjem elektrike in rekordna vrednost končne obremenitve. Tako kažejo podatki družbe Elektro Maribor za preteklo leto za območno enoto Slovenska Bistrica. Slednja zajema dvanajst občin (med te spadajo tudi občine Slovenske Konjice, Zreče, Vitanje in Oplotnica) in deluje na dobrih 650 kvadratnih kilometrih velikem območju. Oskrbujejo dobri 33 tisoč uporabnikov, kar predstavlja 15 odstotkov vseh uporabnikov družbe in imajo na tem območju slabih tri tisoč kilometrov elektrodistribucijskega omrežja.

Dobra 2,2 milijona je družba Elektro Maribor lani namenila občinam Slovenske Konjice, Zreče, Vitanje in Oplotnica. Obnovili so nekatere dele srednje- in nizkonapetostnega omrežja. Poskrbeli so tudi za nekaj novih transformatorskih postaj in obnove daljnovodov. Sicer pa si Elektro Maribor sistematično prizadeva za večjo jakost in naprednost omrežja, zato v zadnjih letih povečujejo letni obseg naložb.

