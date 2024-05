Lani manj porok in razvez

Ljubezen. Lani si jo je v Celju izpovedalo 153 parov, iskrica za nadaljevanje skupnega življenja pa je ugasnila pri 65 parih.

Pomlad praviloma prinaša lepše, daljše in toplejše dneve, kar spodbudi tudi mnoge pare za izvedbo poroke. Nas je to spodbudilo k preverjanju statističnih podatkov o prisotnosti ljubezni v Celju. Lani je bilo v Celju sklenjenih 153 zakonskih zvez, kar je dobrih pet odstotkov manj kot leta 2022, ko se je v Celju poročilo 161 parov. »Zanimanja za sklepanje istospolnih zakonskih zvez praktično ni oz. je minimalno. Lani smo imeli eno, letos še nobene,« so pojasnili na Upravni enoti (UE) Celje.

Poroka možna vsak dan

Poročni obred je slavnostni dogodek, ki ga nekateri načrtujejo dalj časa, tudi s pomočjo poročnih organizatorjev, spet drugi to uredijo zelo hitro. Uradni prostori za sklepanje zakonskih zvez Upravne enote Celje so Prothasijev dvorec na Prešernovi ulici 23 v Celju, vila Higiea na Dobrni, Dobrna 48, in pisarna načelnika Upravne enote Celje, Ljubljanska cesta 1, prav tako v Celju. Poroko je možno izvesti katerikoli dan. »V Prothasijevem dvorcu se sklepajo zakonske zveze v sredo od 8. do 18. ure in v soboto od 10. do 16. ure, v vili Higiea v soboto od 11. do 16. ure in na sedežu UE Celje od ponedeljka do petka v času uradnih ur.«

Doplačilo za drugo lokacijo ali uro

Pari se lahko odločijo tudi za izvedbo poročnega obreda kjerkoli drugje, a ker to šteje za neuradni prostor, prinaša tudi dodaten strošek. »Strošek sklenitve zakonske zveze izven uradnega prostora ali izven uradnega časa znaša 170 evrov. Bodoča zakonca morata znesek poravnati najmanj pet dni pred sklenitvijo zakonske zveze, sicer se sklenitev zakonske zveze ne izvede,« zakonsko določilo iz Pravilnika o sklepanju zakonske zveze in ponovitvi slovesnosti ob jubileju sklenitve zakonske zveze razlagajo na UE Celje. Možno je, da bo parom tudi lastnik zemljišča ali prostora, kjer želijo izvesti poročni obred, določil dodaten strošek za najem. Kje se Celjani še poročajo, preberite v Celjanu. Hkrati pa boste tam izvedeli tudi, koliko je bilo lani razvez.