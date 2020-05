Konjiški Lambrechtov dom: V ponedeljek spet dovoljeni obiski

Potem, ko je vlada pred prvomajskimi prazniki domove za ostarele pozvala, da lahko 4. maja znova odprejo vrata, se je strokovni tim v Lambrechtovem domu odločil, da bodo obiski pri njih dovoljeni od 11. maja. Vnaprej morajo biti najavljeni, potekali pa bodo pod strogimi varnostnimi ukrepi, saj ne želijo tvegati okužbe.

Prijave po telefonu

Kot je povedala direktorica Irena Vozlič Stjepčević, so tako stanovalci kot zaposleni zdravi in dobrega počutja, zato si želijo, da tako tudi ostane. »Moramo se zavedati, da se z odprtjem doma povečuje tveganje, da do okužbe dejansko pride. Da bi ohranili trenutno stanje brez okužb, svojcem naših stanovalcev svetujemo, da še naprej koristijo obstoječe načine komunikacije preko telefonskih in video klicev,« poudarja direktorica. V ponedeljek bodo Lambrechtov dom sicer znova odprli, a pod določenimi pogoji. Za obisk se boste morali naročiti v socialni službi (telefonska: 757 42 03 med 7. in 10. uro), potem pa boste prejeli obvestilo, kateri dan in ob kateri uri lahko pridete na obisk. Mogoči bodo od ponedeljka do petka, med 10. in 16. uro. Ob prihodu bo obiskovalec moral izpolniti poseben vprašalnik in podpisati izjavo, da se zaveda tveganja. To pomeni, da bo tudi sam prevzel etično soodgovornost v primeru okužbe z novim koronavirusom.

Brez objemov

Enega stanovalca lahko obišče ena zdrava oseba, brez spremstva malih otrok, največ enkrat na teden. »Šlo bo za 15-minutna srečanja na varnostni razdalji. Dotikanja in objemi ne bodo dovoljeni. Če bo vreme dopuščalo, bodo obiski na dvorišču pred domom, sicer pa v prostorih dnevnega centra, ki ima ločen vhod. Prostor je velik in zračen. Po obisku bomo prostor prezračili in razkužili. Nepremične obiskovalce pa bodo svojci lahko obiskali v njihovih sobah, a prav tako ob predpisani varnostni razdalji. Poleg maske bodo morali obleči še zaščitni plašč, zaščitno masko bo moral koristiti tudi stanovalec,« še pojasnjuje Vozlič Stjepčevićeva. (B. F.)