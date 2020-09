Lambrechtov dom: štirje stanovalci v izolaciji, dom ostaja zaprt za obiskovalce

V konjiškem Lambrechtovem domu se je tveganje za okužbo z novim koronavirusom povečalo, zato so štiri stanovalce, ki so imeli stik z okuženim zunanjim sodelavcem, izolirali. Kot je še povedala direktorica doma mag. Irena Vozlič Stjepčević, sta v samoizolaciji tudi dve zaposleni osebi v domu. »Od ponedeljka popoldne imamo vzpostavljeno takoimenovano sivo cono, kamor smo namestili štiri stanovalce, ki so bili v stiku z okuženo osebo. Gre za zunanjega strokovnega sodelavca. Da je okužen, takrat še nismo vedeli. V času čakanja na izvide, pa sta v samoizolaciji tudi dve zaposleni osebi. Sicer pa se do današnjega dne vsi stanovalci in zaposleni počutijo dobro,« je poudarila direktorica. Lambrechtov dom za obiskovalce ostaja zaprt.

Po najnovejših podatkih je v konjiški občini 10 aktivno okuženih, samo včeraj so zaznali rekordno število šestih novih okužb. V zreških občini so trije okuženi, v občini Vitanje ena oseba, v Oplotnici pa do danes ni zaznanih okužb.

