Konjiški Lambrechtov dom: Med stanovalci in zaposlenimi doslej 85 okužb

V Lambrechtovem domu v Slovenskih Konjicah so imeli doslej med stanovalci in zaposlenimi 85 primerov okužb z novim koronavirusom, pri večini je bolezen izzvenela z blagimi simptomi, dve osebi sta umrli.

Od marca pa vse do začetka novembra so se sicer uspešno zoperstavljali vnosu virusa. Med 160. stanovalci so prvo okužbo zaznali 8. novembra, do danes je bil novi koronavirus potrjen pri 61 stanovalcih. Kot je še povedala direktorica doma Irena Vozlič Stjepčevič, jih je 5 potrebovalo bolnišnično zdravniško pomoč, zato so jih prepeljali v celjsko bolnišnico. V domu je 105 zaposlenih, okužba je bila do-slej odkrita pri 24, bili so v samoizolaciji, a nihče od njih ni potreboval hospitalizacije. V zadnjem tednu novih okužb niso odkrili, dvema stanovalkam in dvema zaposlenima se prav te dni izteka karanten. Med zaposlenimi opravljajo hitre teste, kar je še dodatna kontrola pred vdorom virusa v dom.

Kot boste videli v spodnji foto galeriji, jih je danes obiskal Božiček.

