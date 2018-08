Lahka bučkina pita

Sestavine:

300 g mladih bučk

2 žlici olivnega olja

4 žlice moke

2 jajci

3 mlade čebulice

2 stroka česna

kozarček mleka, 1 dcl

4 žlice naribanega parmezana

sol in poper

Priprava:

korak:

Bučke narežemo ali pa naribamo na tanke kolute, posolimo in pustimo stati 10 minut, da izločijo vodo. Medtem sesekljamo česen in narežemo čebulo na tanka kolesca. Po pretečenem času bučke odcedimo.

korak:

V skledi z metlico razžvrkljamo jajca in vmešamo moko in mleko. Nato v maso vmešamo bučke, česen, čebulo in parmezan ter začinimo s soljo in poprom.

korak:

Zmes prelijemo v namaščen pekač in jo enakomerno razporedimo. Pečemo v pečici, segreti na 180oCelzija, na srednji višini približno pol ure oziroma toliko časa, da se pita obarva zlato rjavo.