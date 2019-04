KZ Šmarje: Hiša vin Emino v prenovi

Do konca avgusta bodo v Hiši vin Emino v Imenem razširili prostore za proizvodnjo in gostinsko-turistično ponudbo ter kupili novo opremo.

V okviru 1,3 milijonske naložbe, ki je največja od gradnje kleti pred 31 leti, bodo povečali proizvodne prostore in razširili gostinsko-turistični del, kjer potekajo vinske degustacije. Del sredstev bodo namenili tudi za tehnično posodobitev – kupili bodo novi stiskalnici za grozdje, polnilno linijo za steklenice in dodatne cisterne. Naložbo bodo financirali z lastnimi sredstvi in kreditom Slovenskega podjetniškega sklada, približno tretjino sredstev bo prispevalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije.

V eni prepoznavnejših večjih vinskih kleti vzhodne Slovenije je bila zaradi rasti proizvodnje vina in vedno večjega povpraševanja po vinsko-kulinaričnih turističnih produktih odločitev za širitev kleti samo vprašanje časa: »Klet, ki je bila zgrajena konec 80-ih let, je postala premajhna za uresničitev naše strategije in za potrebe trga, zato smo že nekaj časa razmišljali o ustrezni rešitvi. V začetku pomladi smo tako začeli z gradbenimi deli, ki jih želimo zaključiti do predvidenega začetka trgatve, torej do konca avgusta,« poudarja direktor Kmetijske zadruge (KZ) Šmarje Vinko But, v okviru katere deluje Hiša vin Emino.

Celovit pristop

Naložbe so se v šmarski kmetijski zadrugi lotili celovito in z mislijo na nadaljnji razvoj vseh strateških smeri tega dela njihovih dejavnosti. Gradbena dela tako obsegajo prostorsko širitev kleti, s čimer bodo pridobili večje in primernejše proizvodne prostore ter prostore za vinsko-kulinarični program: »Smo na turističnem območju, vedno bolj nas kot hišo dobre kulinarike in vina prepoznavajo tudi domačini, zato je bilo nujno, da tudi tukaj storimo korak naprej. Dobili bomo nove in večje degustacijske prostore, razmišljamo o posebni vinsko-turistični atrakciji,« pojasnjuje Vinko But.

Prodaja vina v Imenem ves čas gradnje poteka nemoteno, je pa ta tudi letos izjemno dobra: »Prodaja letnika 2018 v vseh prodajnih kanalih presega naša pričakovanja, kar je zagotovo posledica vseh aktivnosti, ki jih v naši hiši vin izvajamo za dvig kakovosti in prepoznavnosti naših vin,« izpostavlja vodja prodaje v Hiši vin Emino Matija Jagrič in ob tem spomni, da so lani odkupili rekordnih 460 ton grozdja. Po mnogih lanskih odličjih, ki so jih doma in po svetu prejeli za svoja vina, prav zdaj čakajo na nove rezultate: »Četrto leto zapored smo naša vina poslali na največje svetovno ocenjevanje vin Decanter, kjer smo lani prejeli srebro za Sauvignon Emino 2017 in bron za Modro frankinjo Eminent 2015. Držimo pesti in upamo na nove medalje,« zaključuje Matija Jagrič.