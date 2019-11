Kutine zorijo jeseni, dozorijo pa šele decembra v kleti.

Včasih so bile kutine v vsakem sadovnjaku. Čeprav je nezahtevna za gojenje, je kutina sadež za potrpežljive. Cveti pozno v maju in juniju. Nato se na vejah pojavijo kot kamen trdi sadeži, po obliki podobni hruškam ali jabolkom, ki dolgo zorijo. Kutine so zrele, ko se njihova barva iz zelene spremeni v živo rumeno, kar se zgodi šele v sredini oktobra. Takrat jih oberemo, a še vedno niso primerne za uživanje. Odvisno od stopnje zrelosti potrebujejo še kakšen mesec ali dva, da se omedijo in vsaj malo zmehčajo.

V tem času uživamo v njihovem vonju ali pa nadaljujemo tradicijo naših babic, ki so kutine shranjevale v omarah s perilom. Čeprav zrele, so kutine še vedno zelo trde, kislega in trpkega okusa. Surovih kutin ne uživamo, pač pa le kuhane.

Kutine uživamo kuhane ali pečene. Njihovo svetlo rumeno meso med toplotno obdelavo spremeni barvo v češnjevo rdečo. Ker kutine vsebujejo le malo sladkorja, ga moramo med kuhanjem dodati. Kutine vsebujejo veliko pektina, zato jih lahko namesto želirnih sredstev dodajamo v različne marmelade. Kutine lahko tudi nadevamo in spečemo kot jabolka. Dodatek kutin bo izboljšal okus jabolčne ali hruškove pite, zavitka ali kompota.

Lahko pa pripravite kutinov sir, okusne kutinove žele bonbone.

KUTINOVI ŽELE BONBONI (KUTINOV SIR)

1 kg kutin, 2 dl vode

650 g rjavega sladkorja

5 žlic limoninega soka

Za posip:

sesekljani orehi/ mandlji/ lešniki/ sesekljane pistacije/ kokosova moka

Očiščene kutinove krhlje skuhamo z nekaj vode in pretlačimo skozi cedilo. Dodamo sladkor in nekaj limoninega soka ter kuhamo tako dolgo, da se kaša zgosti in postane rdečerjava. Medtem pridno mešamo, saj kaša kaj rada brizgne naokoli. Zgoščeno kašo za slab centimeter debelo razporedimo po pekaču, obloženem s papirjem za peko in v priprti pečici sušimo pri temperaturi 50 ºC približno dve uri. Narežemo na poljubne koščke ali izrežemo z modelčki in posujemo s sladkorjem, mletimi orehi, nasekljanimi lešniki, pistacijami ali kokosovo moko ali pa pustimo kar brez posipa.

Kutinov sir naj se suši na suhem mestu še 3 do 4 dni, najbolje v bližini peči ali nad hladilnikom, kjer je stalen dotok toplega zraka.

Posamezne rezine le še položimo v papirnate košarice ali med plasti papirja za peko. Shranimo neprodušno zaprto.

Količina mase ustreza pladnju velikosti 40 x 40 cm.