Kumaram odstranjujemo zalistnike, kot paradižniku.

Sadike kumar smo posadili v vrt. Če jih bomo gojili na tleh, jih sadimo v eno vrsto. Tak način je primernejši za gojenje kumaric za vlaganje, solatne kumare lepše in bolje uspevajo v navpični rasti. Primerna opora je mreža, ki se uporablja tudi za grah. Zastirka primerna za kumare je pokošena trava, slama ali listje. Oporo jim lahko postavimo takoj ob sajenju ali najkasneje v juniju. Na začetku zalivamo na dva dni, kasneje pa prav tako redno zalivamo, saj so ob pomanjkanju vlage, plodovi grenki. Kumaram, tako kot paradižniku, odstranjujemo zalistnike, ko so okoli 5 cm dolgi. S tem vzdržujemo eno steblo in s tem dobimo lepše plodove. Kumara tako ne podivja v rasti, pridelek je enakomernejši, pobiramo pa ga dlje časa.

