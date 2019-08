Kulturna raznolikost plemeniti

Vsaka štiri leta imajo taborniki iz celega sveta možnost, da se družijo na Svetovnem skavtskem druženju – Jamboree. Gre za največji dogodek mladih, saj se je letošnjega V Zahodni Virginiji v ZDA udeležilo okoli 45.000 tabornikov iz 150 držav, med njimi tudi iz Zreč in Slovenskih Konjic. Slovenska odprava je bila sicer 176-članska.

»Odkleni novi svet«

Svetovni skavtski Jamboree je med 22. julijem in 2. avgustom mladim zagotavljal prostor za sklepanje novih prijateljstev, zabavo in izobraževanje. Za spoznavanje in razumevanje različnih kultur, saj države gostiteljice pripravljajo program z naslovom »Unlock a new world« ali »Odkleni novi svet.« Osredotočen je na globalni razvoj, svetovni mir, kulturno raznolikost, globalno državljanstvo, trajnostni razvoj, ustvarjanje vodij, osebnostno rast, medsebojno povezovanje in posledično ustvarjanje boljšega sveta. Štirje taborniki iz Zreče in eden iz Slovenskih Konjic, pod mentorskim vodstvom Emila Mumla, so se vrnili s prijetnimi vtisi, bogatejši za nova spoznanja in številna prijateljstva.

Pri nas pa mini jamboree

Država, ki ima največ tabornikov, je Indonezija. V Sloveniji je registriranih 70 taborniških rodov, ki združujejo blizu 8.000 članov. Vsaka štiri leta tudi taborniki pri nas organizirajo vseslovenski zlet, kar je v bistvu jamboree v malem, ki poveže tabornike iz cele države, pogosto se jim pridružijo tudi skupine iz tujine. Že ustanovitelj Lord Baden-Powell je želel, da si tabornik na rutico zaveže vozel, ki ga opominja, da mora vsak dan opraviti eno dobro delo. In temu zgledu sledijo vse taborniške oziroma skavtske organizacije na svetu. Primarno okolje tabornikov je narava, kjer se učijo, delajo in bivajo, zato zanjo odgovorno skrbijo. Odprti so za vse ljudi, ne glede na raso, spol, versko pripadnost ali spolno usmerjenost. V taborniške vrste sprejemajo vse, od šestega leta starosti dalje. V času osnovne šole se otroci pridružijo kot člani in torej udeleženci programa, od 16. leta naprej pa je tabornik prostovoljec, ki aktivno ustvarja program.