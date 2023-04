KULTURA LITERATURA Pesnik Pohorja: Janko Glazer

Janko Glazer iz Ruš se je v literarno zgodovino zapisal kot pesnik, literarni zgodovinar, urednik in knjižničar.

Prav knjižničarstvo je pomembno zaznamovalo njegovo kariero – najprej je delal kot knjižničar v mariborski Študijski knjižnici, nato pa je bil skoraj 30 let njen ravnatelj.

Zelo razburkana je bila njegova študijska pot.Najprej je v Gradcu študiral slavistiko, germanistiko in filozofijo, nato se je preselil na Dunaj in študiral naravoslovje, leto kasneje se je vrnil v Gradec ter poskusil s študijem kemije in prirodopisa. Po prvi svetovni vojni je znova vpisal slavistiko in germanistiko, a tokrat v Zagrebu. Študij je znova prekinil in nato diplomiral na novoustanovljeni univerzi v Ljubljani – Glazerjeva študijska pot je tako trajala kar devet let.

Pa ste vedeli, da se ga je prijela oznaka ‘pesnik Pohorja?’

Veljal je za marljivega in vztrajnega, v pesmih pa je odslikaval podobe življenja na Pohorju. Vir pesnjenja ali pa Glazerjeva muza sta bila čudež narave in človek v njej. Prejel je Prešernovo nagrado za življenjsko delo, danes pa se po njem imenujejo mariborske nagrade za kulturne dosežke.

(Radio Rogla, Avtor: Goran Obradović)