KULTURA LITERATURA Novi roman Adriane Kuči govori o nasilju v intimnih odnosih

Adriana Kuči je novinarka in literarna ustvarjalka iz Sarajeva, ki je več let živela in ustvarjala tudi v Slovenskih Konjicah. Trenutno živi in ustvarja v Ljubljani.

Pred kratkim je pri Založbi Litera izšel njen drugi roman v slovenskem jeziku Noč, ko je preplavala reko.

Tokrat se avtorica poglablja v težko in kompleksno problematiko nasilja v intimno partnerskem odnosu.

Glavna junakinja romana je Sara, ženska v 40. letih, tujka, ki živi v slovenski provinci. Njen partner je nasilen, sama pa se nima kam umakniti, tudi zato, ker je finančno ogrožena.

Roman je pretresljiva zgodba o tem, kako se tudi najmočnejše med ženskami iz najrazličnejših razlogov znajdejo v krogu razmerja brez izhoda.

Prisluhnite pogovoru s pisateljico, objavljenem v rubriki Kultura literatura na Radiu Rogla:

Nina Krobat

Foto: Adriana Kuči

