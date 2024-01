KULTURA LITERATURA Jerneja Jezernik o Almi M. Karlin

Jerneja Jezernik že vrsto let preučuje dediščino svetovne popotnice in pisateljice Alme M. Karlin.

Že kot diplomantka slovenščine in nemščine je s prevodi poskrbela, da so Almine knjige prišle med slovensko bralstvo. V slovenščino je prevedla veliko njenih knjig in napisala več del o njenem življenju. Tako je pozabljeno avtorico in svetovno popotnico znova umestila na kulturni zemljevid današnje Evrope; s takšno obrazložitvijo so Jerneji Jezernik minulo jesen podelili literarno nagrado mira.

Za Almo Karlin je sicer prvič slišala šele tam v poznih 80. letih, je povedala za Radio Rogla:

Denimo predsodek, ker je vsa svoja dela napisala v nemščini, pa da je bila nacionalsocialistka, kar zagotovo ne drži, držale so se je tudi oznake, da je bila čudakinja:

Ob raziskovanju življenja svetovne popotnice je Jernejo Jezernik presenetil pogum, ki ga je Alma premogla, njena duhovna dimenzija, globina, svetovljanstvo. Imela je trdne moralne vrednote, bila je tiha revolucionarka.

Raziskovalce tako čaka še kar nekaj dela pri odkrivanju in raziskovanju dediščine te zanimive osebnosti. Nas, bralce, pa še obilo zanimivega branja.

Če še niste, v branje priporočamo že omenjene Almine popotne dnevnike Peš po domačih krajih. Delo je v prevodu Jerneje Jezernik izšlo lani pri Celjski Mohorjevi.

(Nina Krobat, Radio Rogla)