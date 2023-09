Kuhinja v zreškem vrtcu je zdaj večja in sodobna

Največja pridobitev približno 1.435.000 evrov vredne prenove oz. dozidave vrtca v Zrečah je nova kuhinja. V njej sicer kuhajo že od letošnje pomladi, uradno pa so jo v uporabo predali danes, ko so po krajši svečanosti pokazali še ostale novosti.

Skupaj so obnovili 231 kvadratnih metrov že prej obstoječih prostorov in izgradili 127 ‘kvadratov’ prizidka, v katerem je nova kuhinja. Lažji dostop do kletnih prostorov, v katerih je tudi telovadnica, zdaj omogočata dve novi stopnišči. Obnovili so še nekatere notranje prostore, povečali garderobe in uredili nove upravne prostore. Daljši prispevek bo v naslednji številki lokalnega časopisa NOVICE. (Jure Mernik)

