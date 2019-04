KUD Oplotnica ima novo predsednico

Emilija Hren Dečar že dober mesec predseduje Kulturnemu umetniškemu društvu Oplotnica. »Cilj, ki ga bom zasledovala v svojem mandatu, je ohraniti raven delovanja pri aktivnih sekcijah društva in obuditi dejavnost v sekcijah, ki so delovale v manjšem obsegu. Delala bom na povezovanju vseh sedmih društvenih sekcij. Povezovali se bomo tudi z ostalimi društvi v občini in izven nje. Poleg tega smo že začeli delati na bolj aktivnem predstavljanju društva na spletenem portalu Moja občina.si, društveni spletni strani in naši Facebook strani. Izziv, pred katerega sem postavljena, je tudi izboljšanje administrativnega področja,« je povedala nova predsednica.

Več v aktualni številki NOVIC.