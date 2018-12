Krompirjeve polovičke s slanino in sirom

Sestavine za 4 osebe:

4 srednje veliki krompirji

180 g kisle smetane

150 g naribanega sira (edamec, gavda, trapist ali čedar)

4 rezine prekajene slanine

sol in sveže mleti poper

zeleni del mlade čebulice

Priprava:

korak:

Krompir temeljito operemo in oščetkamo. Kuhamo ga v olupku vsaj 30 minut, da se zmehča. Z ostrim ozkim nožem preverimo, ali je dovolj kuhan.

korak:

Kuhan krompir odcedimo, malo ohladimo in po dolžini prerežemo na pol. Polovičke z žličko izdolbemo, da ostane približno pol centimetra debela stena. Izdolben krompir v skledi pretlačimo in zmešamo s tremi žlicami kisle smetane in 2/3 naribanega sira ter začinimo s poprom in soljo. Z nadevom napolnimo izdolbene polovice krompirja.

korak:

Rezine slanine zrežemo na manjše koščke. Nadevane polovičke krompirja zložimo na pekač ter potrosimo s koščki slanine in preostalim naribanim sirom. Pekač za približno 15 minut potisnemo v na 220 oC ogreto pečico, da se sir in slanina hrustljavo zapečeta.