Krompirjeva zloženka

Sestavine:

160 g na majhne kocke narezane slanine

2 srednje velika pora

1,2 kg krompirja

350 ml sladke smetane

150 ml kisle smetane

170 g naribanega sira (edamec, grojer, gauda)

olje

sol in poper

ščepec mletega muškatnega oreščka

Priprava:

korak:

Olupljen krompir narežemo na približno pol centimetra debele kolobarje. Por očistimo in operemo. Po dolžini ga prerežemo na pol, nato pa obe polovici zrežemo na ožje rezine.

korak:

Na žlici olja hrustljavo prepražimo kocke slanine. Ko jih poberemo iz ponve, jih shranimo na krožniku. V ponev dodamo še malo olja in na hitro prepražimo še por. Začinimo s soljo, poprom in muškatnim oreščkom. Ponev odstavimo in por zmešamo s prepraženo slanino.

korak:

Pekač namastimo z oljem in po dnu pekača razporedimo polovico krompirjevih kolobarjev. Prekrijemo jih z mešanico pora in slanine. Po zelenjavi potrosimo polovico naribanega sira. Po naribanem siru razporedimo preostale krompirjeve kolobarje.

korak:

Sladko smetano zmešamo s kislo smetano, poprom in soljo. Z mešanico prelijemo zloženko, pekač pokrijemo z alu folijo in eno uro pečemo v na 180 stopinj Celzija ogreti pečici. Po eni uri odstranimo folijo in po krompirju potrosimo preostanek naribanega sira. V pečici pečemo še 20 minut oziroma toliko časa, da se sir po vrhu zlato rjavo zapeče.

