Krompirjeva solata z rukolo

Potrebujemo:

3 – 4 krompirje

sol

rukola

2 žlici mandljev

2 stroka česna

olivno olje

okoli 50 g parmezana

poper

50 g vloženih zelenih oliv

80 g sir feta

Krompir dobro operemo in neolupljenega skuhamo v slani vodi. Nato ga olupimo in narežemo. Rukolo operemo in odcedimo. V ponvi brez maščobe prepražimo sesekljane mandlje.

V mešalniku zmešamo sesekljane mandlje, polovico rukole, česen in olivno olje. V kremo vmešamo nastrgan parmezan, sol in poper.

V posodi zmešamo preostalo rukolo, narezan krompir, olive in feta sir.

Prelijemo s pripravljeno kremo.

