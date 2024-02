Krompirjev golaž s hrenovko

Sestavine za 4 osebe:

4 večji krompirji

2 korenčka

2 čebuli

4 stroki česna

50 g slanine v kosu

2 para hrenovk

malo olja in malo masla

žlička mlete paprike

žlica paradižnikovega koncentrata

žlička majarona

3 lovorjevi listi

sol in poper

Priprava:

korak:

Olupljen krompir narežemo na enakomerne kose, ostrgana korenčka na debelejša kolesca, čebulo in česen pa sesekljamo. Slanino narežemo na majhne kocke, hrenovke pa na kolesca.

korak:

V večjem loncu na mešanici masla in olja (žlička masla, 2 žlici olja) na srednjem ognju prepražimo sesekljano čebulo in nakockano slanino. Ko čebula porumeni in slanina spusti maščobo, potisnemo čebulo in slanino ob rob posode in na sredino stresemo sesekljan česen in žličko mlete rdeče paprike. Med mešanjem pražimo kakšnih 10 sekund, dodamo še žlico paradižnikovega koncentrata in vse skupaj dobro premešamo.

korak:

V lonec stresemo kose krompirja in korenčka, solimo in popramo, dodamo še majaron in lovorjeve liste ter dobro premešamo. V lonec zlijemo toliko vode, da so sestavine prekrite, premešamo, nato pa pustimo, da golaž rahlo brbota 40 minut.

korak:

S krompirjevo tlačilko nekajkrat potlačimo krompir in korenček, da se bo golaž primerno zgostil. Nato dodamo še narezani hrenovki in kuhamo še približno 10 minut.

Enostavna, a slastna enolončnica je kot nalašč za hladne dneve.