Krizna destilacija: Konjiška vina niso šla v razkužila

Ena od posledic pandemije novega koronavirusa je tudi, da mnogi vinarji niso mogli prodati svojih zalog vina.

Ker smo že drugič letos popolnoma ustavili turizem, gostinstvo in drugo javno življenje, so se jim prodajni kanali zaprli, na trgu pa so se pojavili viški vina.

Tako je 30 večjih slovenskih vinarjev viške svojih vin, skupaj skoraj sedem milijonov litrov, dalo v destilacijo. Iz tako pridobljenega alkohola so nato izdelali tudi razkužila, vinarji pa so v zameno prejeli državno pomoč. Gre za enega od treh ukrepov, s katerimi želita država in Evropska unija pomagati panogi. Poleg izplačila za krizno destilacijo vina so vinarjem bile na voljo še podpore za krizno skladiščenje starih letnikov in zeleno trgatev.

Na konjiškem Zlatem griču za zdaj nobenega od teh ukrepov niso koristili.

Velik padec prodaje

Direktor podjetja Zlati grič Silvo Žižek pravi, da se letos soočajo z velikim padcem prodaje, a o viških letnika 2019 še ne govorijo. Ko se bo stanje umirilo in bodo znova odprli vse prodajne poti, bodo šele lahko ocenili, ali in koliko viškov starega vina imajo ter kaj z njim. Najprej bi lahko tudi podaljšali prodajno obdobje lanskega letnika.

