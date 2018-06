Med najnevarnejšimi križišči v Celju in okolici je križišče v Medlogu. Ta namreč po statistiki odstopa po številu prometnih nesreč. V Celju so zato prav v tem križišču že lani postavili posebno tablo, ki voznike opozarja na previdnost in nevarnost.

Na celjski policiji pravijo še, da med najbolj nevarne ceste spadajo tudi prometno najbolj obremenjene ceste, med katerimi je štajerska avtocesta Vransko – Tepanje in glavne ceste prvega reda.