Krizanteme še vedno prevladujejo na jesenskih grobovih

Pravi čas za zasaditev grobov je spomladi in jeseni. Jeseni lahko sadimo vse do sredine oktobra. Pri jesenskih zasaditvah morate biti pozorni, da sadite dovolj globoko, ker se v zimskem času zemlja krči in povzroči, da se na novo zasajene rastline dvignejo iz tal.

Kljub najrazličnejšim novostim in modnim zapovedim na jesenskih grobovih še vedno prevladujejo mačehe, krizanteme in jesenska vresa v številnih barvah.

Po tri med seboj usklajene barvne sorte krizantem so posajene skupaj v lonec, tako da pripravljene mešanice posadimo neposredno v primerno posodo in jih lahko postavimo na predvideno mesto. Dolgo nas lahko razveseljujejo če so bogato posute s popki, ker pridno cvetijo znova. Bolj ko so sorte kompaktne in manjše ko imajo cvetove, manj občutljive so. To je posebno pomembno na mestih, ki so izpostavljena vetru in dežju, kajti krizanteme z velikimi cvetovi se tukaj zlahka prelomijo.

Pri negi je pomembno, da se zemlja v loncu ne izsuši, hkrati pa voda dobro odteka.

Daljša stoječa vlaga v povezavi s hladnimi jesenskimi nočmi pripelje v kratkem času do poškodb korenin. Zato rastlin nikakor ne postavite na podstavke! Ni jih treba več gnojiti, zaloga v zemlji za lončnice popolnoma zadostuje.