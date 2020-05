Rogaška Slatina in Podčetrtek – Kaj bo s turizmom?

Turizem je gospodarska panoga, ki jo je pojav nevarnega virusa zagotovo najbolj prizadel. Če ostalo gospodarstvo že večinoma spet dela, gradbinci marsikje sploh niso prekinili, za turistično panogo velja, da je še precej oddaljena od ponovnega začetka poslovanja.

Ob tem imam v mislih turizem, povezan z namestitvami, se pravi prihodi gostov iz drugih krajev, ne pa manjše kavarniške objekte, ki bodo kmalu po prvem maju lahko začeli spet streči pijače. Na našem območju imamo dve turistični destinaciji, ki pa bosta verjetno zelo različno izšli iz sedanje katastrofalne situacije. V Podčetrtku so namreč večinoma navezani na goste iz naše države, ki bodo gotovo spet prišli, ko bo le mogoče, saj do destinacije lahko pridejo s svojim prevozom. Povsem drugače je v Rogaški Slatini, kjer je velika večina gostov iz tujine, zato je veliko vprašanje, kdaj bi se spet lahko pojavili v tem zdraviliškem mestu. Seveda je največ odvisno od odpiranja mej, tako slovenskih kot mej držav, iz katerih so potencialni gostje, nato je tu še letalski prevoz, ki je povsem ustavljen. Naša vlada bo letos gotovo spodbujala državljane, naj dopustujejo v Sloveniji, kar je velik plus za Terme Olimia, verjetno bo nekaj Slovencev vsaj za dan ali dva prišlo tudi v Rogaško Slatino.

Prav ob reševanju te krize bodo v Rogaški Slatini zelo pomembni tudi enodnevni gostje, za katere so nekateri še pred kratkim menili, da jih ne potrebujejo. Še kako bodo dobrodošli, da bodo slatinski gostinci lahko prodali kakšno kavo več. Ob tem zavedanju bo verjetno nekaj manj nasprotovanj gradnji kašnih objektov, ki bi privabili enodnevne goste.

Dejstvo, da si bomo vsaj letos, pa verjetno tudi v prihodnje, želeli potovati bolj blizu doma, torej z lastnim prevoznim sredstvom, je tudi lepa priložnost za turistični razvoj ostalih naših krajev – Šmarja pri Jelšah z okolico, Rogatca, Bistrice ob Sotli in seveda območja občine Kozje. Upati je le, da bo država v bližnji prihodnosti znala poskrbeti za promocijo slovenskih turističnih krajev, a ne samo Bleda, Bohinja, obale, temveč tudi takšnih krajev, kot so v naši okolici. V mislih imam promocijo slovenskim državljanom.

Kaj pravijo v STO? »Virus se je razširil na vse kontinente, v Evropi je prisoten v vseh državah. Vpliv krize na življenje, gospodarstvo, zaposlitve in še posebej turizem je intenzivnejši kot pri prejšnjih velikih krizah, čas zajezitve pa negotov,« je za STA o krizi v turizmu dejala direktorica STO Maja Pak. Slovenija bo, kot že omenjeno, po oceni Pakove med bolj prizadetimi državami, tudi zato, ker se ključni tuji trgi slovenskega turizma, kot so Nemčija, Italija, Velika Britanija, Francija in Rusija, po ocenah strokovnjakov uvrščajo med trge, ki bodo zaradi krize med najbolj prizadetimi evropskimi državami. »Ocenjujemo, da bo upad povpraševanja med 60- in 70-odstoten, ob predpostavki, da se ukrepi v regiji začnejo sproščati z junijem, verjetno pa celo večji,« je dejala direktorica STO. Okrevanje turistične panoge bo dolgotrajno, zagotovo bo trajalo več let, poudarja Pakova. »Na okrevanje turističnega gospodarstva bo vplivalo več dejavnikov, med drugim uspešnost zajezitve virusa v širši regiji in globalno, čas, ko bodo ponovno odprte meddržavne meje in ko bodo svoja vrata ponovno lahko odprli turistični ponudniki, ukrepi za pomoč panogi, posledice gospodarske in socialne krize na naših ključnih trgih ter uspešnost prilagoditve turistične industrije spremenjenemu vedenju potrošnikov in novim razmeram po krizi,« je naštela. (Jože Strniša)