S policijske uprave Celje so sporočili, da so včeraj obravnavali tatvino dobrih 4.000 litrov kurilnega olja iz kotlovnice pri tamkajšnji šoli. Podoben primer so obravnavali prejšnji teden na Mestinju, ko so odtujili okoli 2.000 litrov kurilnega olja, pred dobrim mesecem pa pri šoli v Kostrivnici.