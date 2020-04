Kristan Vrh: Andrej Zakšek s pomočjo Delovne akcije korak bliže vrnitvi k družini

Ob nedeljah zvečer lahko na POP TV spremljamo oddajo Delovna akcija, v kateri Ana Praznik s svojimi mojstri uresničuje želje, ki za sabo nosijo težke zgodbe. To nedeljo se je Delovna akcija ustavila na Kristan Vrhu pri družini Zakšek. Sedemnajstletni sin Andrej, ki je zaradi neurejenih razmer moral k rejniški družini, je mamo in očeta prijavil na Delovno akcijo z željo, da bi mu obnova hiše omogočila hitrejšo vrnitev nazaj k svojim staršem.

Nedeljska oddaja Delovna akcija je potekala na Štajerskem, natančneje na Kristan Vrhu, v občini Šmarje pri Jelšah. Ganljiva zgodba družine Zakšek gledalcev oddaje že z napovedjo zgodbe ni pustila ravnodušnih in je v teh časih opomnila, da marsikomu le ni tako težko. »Družinsko življenje naj bi bilo polno čudes in lepote, še prevečkrat pa je žal tudi polno zapletov,« je uvodoma v oddajo dejala voditeljica Ana Praznik. Gledalci smo lahko spoznali 17-letnega Andreja, ki je bil predstavljen kot marljiv dijak, ki je svoja starša prijavil v Delovno akcijo. Zaradi težkih in neobvladljivih razmer je Andrej moral zapustiti družino in življenje začeti pri rejnikih, ki so od pravega doma oddaljeni 100 kilometrov. Po besedah rejnice je bil Andrej ob prihodu v njihov dom plašen, na začetku se niso najbolje razumeli, a si je fantu želela pomagati. Kot je dejala, je težko pomagati nekomu, ki ima ljubeče starše, a žal neurejeno socialno okolje ter neurejen dom, v katerem bi lahko normalno bival. Poleg tega je Andrej zbolel še za sladkorno boleznijo, s čimer je bilo življenje še dodatno oteženo.

»Če se na trnih rodiš, na trnih živiš!” Kot smo lahko videli ob predstavitvi zgodbe, ljudje mnogokrat za nastale situacije niso krivi sami, ampak jih življenje in preteklost pripelje do tega, da se morajo boriti s tokom, da jih ne odnese. Dom družine Zakšek ni imel le nefunkcionalnih prostorov, težav s plesnijo in vlago, njihova težava ni bila niti samo staro pohištvo, beton po tleh in še kaj. Hiša je tako rekoč potrebovala novo fasado, nov odtok, nov vodovod in celo nov ogrevalni sistem! Kljub temu, da voditeljici ni bilo popolnoma jasno, ali bodo njeni mojstri z obnovo lahko končali v določenem času, se je odločila, da jim pomoči ne odreče in pridni, znanja polni mojstri so uspeli in družini Zakšek omogočili vrnitev v popolnoma prenovljen dom z urejeno fasado, vodovodom, odtoki, gretjem, seveda pa so prenovili tudi vse prostore, s čimer so dobili dnevno sobo, ki je doslej niso imeli, Andrej je dobil svojo sobo, svojo sobo bosta odslej imela tudi oče in mama, prav tako pa so dobili lepo novo kuhinjo, kopalnico ter nekaj dodatne pomoči, s katero bodo nekoliko lažje zadihali.

Andrejeva edina želja je, kot smo lahko slišali, da bi bili starši brez skrbi za hišo, da bi bili srečni, predvsem pa, da bi se nekoč lahko vrnil domov. Delovna akcija je z obnovo doma Andreju omogočila, da je korak bližje vrnitvi domov, vendar ker je obnova potekala v februarju in se je kmalu za tem zaradi izrednih razmer s koronavirusom življenje skoraj ustavilo, birokracija za vrnitev še ni rešena, vendar upanje ostaja, da bo to vsekakor kmalu urejeno.

Če vas je njihova zgodba ganila in menite, da si zaslužijo še dodatno pomoč, lahko v tednu dni po predvajanju oddaje Delovna akcija, torej vse do te nedelje, družini na pomoč priskočite tudi tako, da pošljete SMS: DA5 na 1919 in s tem prispevate 5 evrov. Vsa zbrana sredstva za določeno družino bo Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste – Polje predala družini, ki so jim bila sredstva namenjena.

Kako so obnovo spremljali njihovi sosedje, si boste lahko prebrali v petkovi številki Rogaških novic. (Karmen Cvirn, foto: POP TV)