Kresovanja: V Celju po preverjeni formuli

Na sotočju Savinje in Ložnice, celjski Špici, tudi letos člani Kajak kanu kluba Nivo Celje

pripravljajo že 28. tradicionalno kresovanje z velikim kresom. Kot obljubljajo organizatorji, bodo poskrbeli za hrano in pijačo, zbrane pa bo letos z glasbo za vse okuse in generacije zabaval DJ Klemen. Druga lokacija, ki jo zelo radi obiščejo Celjani, pa je Pušn šank pr’ Tini. Tam letos pripravljajo 10. tradicionalno kresovanje, kjer prav tako obljubljajo odlično zabavo, poskrbljeno pa bo tudi za hrano in pijačo. Zbrane bodo zabavali člani ansambla Zaka pa ne. Kres tradicionalno prižgejo tudi v sosednjih Štorah. Na Lipi bodo zbrane zabavali Mladi Korenjaki, na kmetiji Marovšek na Dobrni pa letos kresovanja ne bo.

Veliko Celjanov in okoličanov se bo naslednji dan podalo še na tradicionalne prvomajske

družinske pohode na okoliške hribe.

Več in podrobneje o dogajanju jutri v novem Celjanu.