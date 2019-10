Krajani Sojeka in Kamne Gore si želijo predvsem boljših cest

Zbor krajanov so pred kratkim imeli v krajevni skupnosti Sojek – Kamna Gora, v kateri trenutno živi nekaj več kot 210 ljudi. V družbi konjiškega župana Darka Ratajca so največ govorili o cestah, dotaknili pa so se tudi drugih aktualnih tem.

Novi predsednik krajevne skupnosti Zdravko Podgoršek je povedal, da se je za sklic zbora krajanov odločil, ker ga že zelo dolgo niso imeli. Krajani pa so bili po njegovih besedah veseli predvsem županove informacije, da naj bi naslednje leto začeli z obnovo tamkajšnje glavne občinske ceste med Sojekom in Kamno Goro. Gre za tri kilometre dolg odsek, ki pa se ga bodo seveda lotili etapno, najprej tam, kjer je stanje najbolj katastrofalno. Terminski plan sanacije bo precej odvisen od denarja, ki bo na voljo.

V letu 2020 odsek ‘Gaber’

Naslednje leto v Kamni Gori načrtujejo tudi ureditev cestnega odseka ‘Gaber’. Če se bodo uspeli dogovoriti še z enim lastnikom zemljišča, bodo najbrž obnovili celoten, približno 235 metrov dolg odsek, sicer pač le del tega. (Jure Mernik)

Preberite tudi:

V konjiški občini sedem novih predsednikov KS

https://novice.si/page/v-konjiski-obcini-sedem-novih-predsednikov-ks/