Kradla denar, potem pa ga vrnila

Policija bo prodajalko na enem od bencinskih servisov na Slovenjebistriškem kazensko ovadila.

30-letnica dnevnih izkupičkov namreč ni odnašala v nočni trezor, ampak domov. Kot so še sporočili z mariborske policijske uprave, je ženska ukradla šest vrečk z dnevnim izkupičkom, to je približno 11 tisoč evrov. Očitno ji slaba vest ni dala mirno spati, saj je v začetku tedna protipravno prisvojen denar vrnila. Kljub temu se kazenski ovadbi ne bo mogla izogniti, so še sporočili s Policijske uprave Maribor. (Fotografija je simbolna.)