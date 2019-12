Kozje: Z novim defibrilatorjem za večjo varnost

Zavarovalnica Triglav tradicionalno pripravlja novoletno preventivno akcijo »Za boljši jutri«. Skozi tokratno akcijo so se defibrilatorja razveselili tudi v občini Kozje, namestili pa ga bodo v večnamenski center.

Zavarovalnica Triglav je letos že šesto leto zapored pripravila akcijo Za boljši jutri. V zadnjih petih letih je tako pod okriljem akcije podprla skoraj 130 preventivnih projektov po vsej Sloveniji, medtem ko jih bo letos še nekaj manj kot 30. V preteklih letih je pomagala številnim gasilskim društvom po državi, sofinancirala nakup defibrilatorjev, ultrazvočnega aparata in EKG-aparata ter podprla številne druge projekte na področju zdravstva, civilne zaščite, poplavne in prometne varnosti ter razvoja in varnosti otrok. Podpore največje slovenske zavarovalnice so se letos razveselili tudi v Občini Kozje.

V Triglavu želijo skozi akcijo Za boljši jutri za večjo varnost v Celjski kotlini in na Kozjanskem lokalnim skupnostim omogočiti najboljšo oskrbo za pravočasno prepoznavanje in reševanje zdravstvenih težav ter povečati možnosti preživetja ob zastoju srca. Defibrilatorja so zato veseli tudi v Občini Kozje, kjer ga bodo namestili na zunanjo steno pred vhodom v Večnamenski center Kozje, kjer bo dostopen 24 ur na dan. »Vsako življenje šteje in v nekaterih situacijah je še posebej pomembno, da je pomoč takojšnja. Zavedanje, da je poskrbljeno za varnost ljudi in da imamo v teh prizadevanjih partnerja Zavarovalnico Triglav, nas še posebej veseli. Skupaj namreč ustvarjamo okolje, v katerem se občani in obiskovalci počutijo varne,« se je naprave, ki pomaga reševati življenja, razveselila Milenca Krajnc, županja Občine Kozje. (K. C.)