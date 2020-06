Kozje: Z jabolčno sredico poudarili tradicijo

V Kozjem so po tem, ko so uredili cestni del krožišč v Lesičnem in v Kozjem, najprej v Lesičnem učenci tamkajšnje šole s forma vivo uredili sredico, sedaj pa je Steklarstvo Lukanc s posebno jabolčno sredico uredilo še notranjost krožišča v Kozjem, ki predstavlja preplet zgodovine in tradicije Kozjega.

V lanskem letu je Občina Kozje v sodelovanju z Direkcijo Republike Slovenije zgradila dve krožni križišči, in sicer v naseljih Lesično in Kozje. Za ureditev sredice v Lesičnem je občina prejela več predlogov in ureditev zaupala tamkajšnji osnovni šoli. Po besedah županje Milence Krajnc je Občina Kozje tudi po končani gradnji v Kozjem k sodelovanju in idejnim pobudam za ureditev sredice povabila krajevne skupnosti, društva in javne zavode na območju, vendar niso prejeli nobenega predloga. »Za ureditev sredice krožišča v Kozjem nismo prejeli nobenega predloga, zato smo k sodelovanju povabili strokovnjake iz različnih področij (steklarje, kiparje, krajinske arhitekte …). Izhodišče za ureditev sredice krožišča je bilo, da na preprost in hkrati moderen način udeležencem v prometu sporočimo našo bogato zgodovino in tradicijo (fužine, glažute, steklarstvo in jabolko). Mitja Lukanc iz steklarstva LUKANC je avtor idejne zasnove in izdelovalec izvirne, preproste in hkrati moderne skulpture jabolka z visoko sporočilno vrednostjo,« poudarja Krajnčeva, ki nadaljuje: »Parkovna skulptura jabolka je postavljena na travnato podlago, na kateri so pritrjeni kovinski deli v obliki jabolka. Material celotnega jabolka je korten, ki je posebej moderen in trpežen material. V skulpturi jabolka je zastopano tudi kristalno steklo, barvano s kovinskimi oksidi, ki ima na Kozjanskem že zelo dolgo tradicijo. Kombinacija rje na jeklu in steklenega jabolka skulpturi prinaša lep kontrast in tako bo stekleno jabolko v sredini še bolj izstopalo. Še posebej izstopa v nočnem času, saj je jabolko osvetljeno z LED svetili.« (Karmen Cvirn)