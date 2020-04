Kozje: Ob občinskem prazniku potrdili nagrajence, praznovanje bo moralo počakati

Zaradi trenutnih razmer so svetniki občine Kozje sklepe potrjevali na dopisni seji. Poleg sprejetja Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Celjske lekarne in Odloka o financiranju športnih programov so sprejeli še Pravilnik o sofinanciranju obnove kulturnih spomenikov ter potrdili letošnje prejemnike občinskih priznanj.

Na današnji dan občina Kozje praznuje svoj občinski praznik. Zaradi trenutnih izrednih razmer so letošnje občinske nagrajence potrdili preko dopisne seje, prav tako pa bodo morali po besedah županje Milence Krajnc s podelitvijo priznanj še nekoliko počakati, saj bodo slavnostno sejo izvedli po umiritvi trenutnih izrednih razmer in vzpostavitvi normalnega življenja. Kot nam je zaupala županja Krajnčeva, so skupaj s praznovanjem v vodo padle tudi številne prireditve in otvoritve, ki so jih načrtovali za obdobje ob praznovanju. Kljub temu bodo del načrtovanih dejavnosti izvedli kasneje, na dopisni seji pa so svetniki in svetnica potrdili letošnje občinske nagrajence. Najvišje priznanje občine, zlati grb Občine Kozje, bo šel v roke dolgoletnega podjetnika Franca Mlakarja, lastnika in direktorja podjetja Termoglas Boštanj ter direktorja podjetja Vizij Mlakar v Kozjem, kjer se ukvarjajo z ekološko proizvodnjo električne energije, za proizvodnjo energije pa uporabljajo lastno surovino, biomaso na lesne pelete. Po besedah županje Krajnčeve je Franc Mlakar investiral tudi v prostore nekdanje kozjanske žage, jih obnovil in začel z izdelavo lesenih konstrukcijskih hiš, prav tako pa je v zadnjem letu poskrbel za ureditev nove avtopralnice v Kozjem. Za ves doprinos k razvoju v kraju si po mnenju svetnikov zasluži najvišje priznanje občine.

Srebrni grb bo za dolgoletno ustvarjalno delo prejel vsestranski kulturnik Franci Černelč, steklar in ustvarjalec na več področjih, od glasbenega do kiparskega, je dirigent, zborovodja, pedagog in še kaj, leta 2004 pa je bil tudi pobudnik za ustanovitev Nacionalnega društva steklarjev Slovenije, ki tako letos obeležuje 15-letnico delovanja. Letošnji bronasti grb bo šel v roke podjetja Makop, katerega osnovna dejavnost je brizganje plastike, ki jo izvajajo v Domžalah in tudi v Kozjem, denarni nagradi pa bodo letos podelili kar dve, in sicer bosta šli v roke Gobarskega društva Kozjansko ter Tenis kluba Kozje. (K. C.)