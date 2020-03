Kozjansko: Tudi veterinarska dejavnost zaradi ukrepov s spremenjenim delovanjem

Z Veterinarske postaje Šmarje pri Jelšah in Veterinarskega centra Kropec so nas obvestili o ukrepih povezanih z opravljanjem veterinarske dejavnosti na območju Občin Obsotelja in Kozjanskega v luči nacionalnih ukrepov ob prisotnosti Epidemije Corona virusa COVID-19.

Veterinarska postaja Šmarje pri Jelšah in Veterinarski center Kropec obveščata vse lastnike živali in uporabnike storitev, da bodo od 15. do 27. marca opravljali samo nujne veterinarske posege na terenu in v ambulantah.

Kot so sporočili, bodo v omenjenem obdobju ustavili izvajanje umetnega osemenjevanje živali in vse ne nujne preventivne ukrepe ter številčenja. V času ukrepov bodo za nujne veterinarske primere, zagotavljanja nepretrgane veterinarske dejavnosti za terensko diagnostiko in preiskave, s katerimi se potrdi bolezen ali ovrže sum na kužne bolezni, dosegljivi na telefonskih številkah kot običajno.

Kot so še dodali, so navedeni ukrepi nujni, da v čim večji meri zmanjšajo možnost prenosa okužbe in da zaščitijo uporabnike storitev ter sodelavce pred okužbo!

Za kakršna koli pojasnila so vsem uporabnikom na voljo na telefonskih številkah: Tomi Rumpf: 051 333 701, Roman Kropec 051 647 310. (K. C.)