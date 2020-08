Kozjansko: Petminutni orkan pustil veliko razdejanje

Okoli pete ure danes je del občin Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina zajelo nekajminutno neurje, ki sta ga spremljala orkanski veter in toča.

Medtem ko toča ni naredila posebej veliko škode, je bilo drugače z vetrom, ki je odkrival strehe v naselju Kristan Vrh, kjer je poškodovanih veliko stanovanjskih in gospodarskih objektov. Na eni hiši je odneslo polovico strehe, gospodarski objekt je dobesedno ostal brez strehe, deli so končali na dvorišču nekaj deset metrov oddaljene sosedove hiše. Na Kristan Vrhu je veter podrl tudi veliko električnih drogov in izruval ogromno dreves, zato so ti kraji ostali brez električne napeljave neprevozna je bila marsikatera cesta. Neurje se je zneslo tudi nad naseljem Koretno v šmarski občini.

Veter je razkril tudi del strehe ob glavni cesti Tekačevo – Rogaška Slatina in ostrešje odnesel na cesto, zato je kar velika sreča, da se v tem trenutku ni nihče pripeljal po tej cesti, saj bi se lahko zgodila velika tragedija. Marsikje so morali pomagati gasilci, predvsem s pokrivanjem streh in odstranjevanjem dreves in vejevja s prometnic. (J. S.)