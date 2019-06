Kozjansko in Obsotelje: zalivalo je objekte

Današnje in včerajšnje deževje je nemalo težav povzročilo na območju Obsotelja in Kozjanskega. Največ težav je bilo v Rogaški Slatini, Šmarju pri Jelšah, Rogatcu. V Slatni je že včeraj zalilo precej objektov, pomagali so domači gasilci. V Šmarju pri Jelšah je danes poplavilo župnijsko cerkev, Muzej baroka in kulturni dom so gasilci uspeli zavarovati. Na Sv. Štefanu plaz ogroža stanovanjsko hišo.

Poleg gasilcev PGD Steklarna Rogaška Slatina so bili včeraj in danes na terenu tudi gasilci enot Rogaška Slatina, Kostrivnica, Sveti Florjan, Rogatec, Pristava pri Mestinju, Sela-Verače-Virštanj, Imeno in Šmarje pri Jelšah. Ti so prečrpavali vodo iz objektov in imeli delo tudi s čiščenjem jaškov, prepustov, cestišč in odstranjevanjem podprtih dreves.

Foto: poslušalka Radia Rogla