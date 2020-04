Kozjansko in Obsotelje: psihologinja zaznava tesnobno razpoloženje

Psihologinja, ki prebivalcem Kozjanskega in Obsotelja nudi psihosocialno pomoč, med kličočimi zaznava tesnobo.

Ob začetku epidemije so pod okriljem Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah vzpostavili brezplačno telefonsko psihosocialno pomoč. Na klice občanov odgovarjata dve psihologinji.

Psihologinja Simona Dijak med kličočimi zaznava tesnobno razpoloženje, zlasti zaradi negotovosti okoli nadaljnjega razvoja epidemije. “Zato, ker ne vemo, kako se bo epidemija nadaljevala in kaj bo v prihodnosti. Ravno ta negotovost ljudi najbolj vrže s tira in se strah lahko še poveča,” je psihologinja povedala za Radio Rogla.

Sproščanje, načrtovanje

Kličočim tako priporočajo sproščanje in da z znanci preko telefona ali videoklicev načrtujejo, kaj bodo počeli po izolaciji. Koronavirus tudi naj ne bo edina tema pogovorov.

Največkrat na telefon za psihosocialno pomoč v sklopu Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah pokličejo starejši, zlasti ženske, kdaj tudi v imenu njihovih partnerjev. Največ klicev so sprejeli v drugem tednu aprila, zdaj jih je manj.

Brezplačna psihosocialna pomoč ZD Šmarje pri Jelšah je na voljo od ponedeljka do petka med 7. in 15. uro na telefonu 041 849 091 ali po elektronski pošti: simona.dijak@zd-smarje.si ali mojca.ferlic-golob@zd-smarje.si.

Ta telefonska številka ni namenjena podajanju zdravstvenih nasvetov, temveč nudenju psihosocialne pomoči.

(Nina Krobat)