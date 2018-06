Kostrivnica: Športne igre mladih 2018

Mladinsko društvo Kostrivnica je v drugi polovici junija pripravilo že desete igre mladih, ki so jih izvedli v bližini kostrivniške šole in jih začinili z veliko zabavo. V Kostrivnico pa so ponovno privabile veliko mladih in manj mladih iz slatinske občine ter od drugod.

Mladinsko društvo Kostrivnica pod vodstvom predsednika Nina Ivačiča je letošnji prireditvi dalo še posebno veljavo, saj so ob desetletnici organizacije dogodka pripravili še veliko zabavo. Osrednja gostja večera, hrvaška pevka Jelena Rozga, je pod ogromni šotor privabila več kot dva tisoč obiskovalcev, ki so ‘žurali’ skoraj do jutra. Da je organizacija tako množično obiskane prireditve mogoča samo v Kostrivnici, kjer znajo stopiti skupaj, je v kratkem nagovoru izpostavil slatinski župan mag. Branko Kidrič.

