Kostanjeva krema

Sestavine:

600 g kostanja

500 ml mleka

1 vaniljev strok

100 g sladkorja v prahu

zvrhana žlica kakava

1–2 žlici ruma

300 ml smetane za stepanje

Priprava:

korak:

Pečico segrejemo na 200 °C. Kostanj križno zarežemo, postavimo v pečico in pečemo približno 20 minut.

korak:

Pečen kostanj vzamemo iz pečice in malo ohladimo. Kostanje olupimo, šest jih prihranimo za dekoracijo, ostale kostanje damo v kozico in prilijemo mleko. Dodamo še strok vanilje in kuhamo 30 minut.

korak:

Odstranimo vaniljev strok, kostanj poberemo iz mleka in ga pretlačimo. Dodamo kakav, žlico ali dve ruma in sladkor v prahu ter prilijemo malo mleka, v katerem se je kuhal kostanj. Vse skupaj spasiramo do gladkega. Če želimo manj gosto kremo, dodamo še malo mleka.

4 korak:

Stepemo sladko smetano. Dobro polovico stepene smetane vmešamo v kostanjevo kremo, katero nadevamo v kozarčke in okrasimo s preostalo smetano in pečenim kostanjem.

