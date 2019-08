Košarkarski klub Rogaška začel s pripravami na novo sezono

Slatinski košarkarji in strokovno vodstvo so ta teden odpotovali na dvotedensko turnejo po Kitajski, pred tem pa so se v ponedeljek zbrali na uvodnem treningu pred novo sezono. Damjan Novaković, ki je s Košarkarskim klubom (KK) Rogaška sklenil še eno, tokrat dvoletno pogodbo, je na treningu pozdravil povsem spremenjeno ekip v primerjavi z lansko. Od te ekipe sta ostala le Tadej Božak in Urban Durnik, Leon Šantelj, ki je bil na treningu, pa še ni podpisal nove pogodbe. Novaković je zadovoljen z dosedanjimi okrepitvami: »Dobili smo to, kar smo iskali. Iščemo še igralca na poziciji 5, predvidoma Američana. Nekajkrat smo bili že blizu dogovora, a ni prišlo do realizacije. Igralci so izbrali finančno ugodnejše ponudbe iz drugih držav. Naša želja je tudi, da v Rogaški Slatini ostane Leon Šantelj, ki mu je pogodba potekla. Tudi z njim smo v razgovorih za nadaljevanje sodelovanja.«

Dodajmo, da na Kitajsko potujejo Danijel Vujasinović, Tadej Ferme, Miha Fon, Djordje Lelić, Ivan Miličević in že omenjena Durnik in Božak ter Nick Čevizović, ki imajo pogodbe za novo sezono. Ob omenjenih se bodo ekipi pridružili še košarkarji brez pogodb: Šantelj, Čigoja (lani Šentjur), Rožanc (lani Zlatorog), Zupan (lani Sixt Primorska) in Dornik (lani LTH Castings). V primeru, da kateri od košarkarjev zadovolji strokovni štab, obstaja možnost, da pride do podpisa pogodbe. Staš Sivka je s slovensko reprezentanco U16 na evropskem prvenstvu v Vidmu, zato na Kitajsko ne bo odpotoval, sicer pa bo pridružen treningom članske ekipe.