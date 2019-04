Košarkarji Podčetrtka so dobili finale 2. slovenske lige proti Celju

Odločilno tretjo tekmo finala 2. slovenske košarkarske lige so danes v Podčetrtku dobili domačini, ki so Celjane premagali z 92:74. Ekipa Terme Olimia Podčetrtek je bila tako v finalni seriji boljša z 2:1 v zmagah in se je uvrstila v Ligo Nova KBM (oz. 1. slovensko ligo).

Končni rezultat današnje tekme morda kaže na visoko zmago Podčetrtka, vendar so bile prve tri četrtine zelo izenačene. Odločilo je zadnjih deset minut, v katerih so bili gostitelji boljši za 15 točk (25:10). Najboljši strelec tekme, ki si jo je v dvorani ogledalo 900 gledalcev, je bil s 26 doseženimi točkami Konjičan v dresu Podčetrtka Nejc Strnad. V celjski ekipi je bil najbolj učinkovit Salih Nuhanovič (16 točk).